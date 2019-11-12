Пекин, , 19:23 — REGNUM Комментируя инцидент с жителем Гонконга (Сянгана), который подвергся нападению бесчинствующих демонстрантов и был облит воспламеняющейся жидкостью и подожжён, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня Ян Гуан подчеркнул, что злодеяниям бунтовщиков, которые переходят всякие пределы, нет оправдания, сообщает 12 ноября Синьхуа.

Ян Гуан отметил, что администрация мегаполиса поддерживает центральное правительство КНР, а также региональные органы власти и требует от них принятия действенных и эффективных мер по наведению порядка и защите безопасности и имущества жителей Сянгана от сеющих смуту антикитайских элементов.