Мумбаи, Индия, , 19:26 — REGNUM Старейшая политическая партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) назвала введение президентского правления в штате Махараштра «насмешкой над демократией». Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В заявлении официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала заявил, что губернатор Махараштры Бхагат Сингх Кошияри «превратил демократический процесс в клоунаду». По словам оппозиционера, губернатор препятствует приходу к власти в штате каких-либо политических партий, кроме правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП).

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры и не смогла в одиночку сформировать правительство. Их ближайший союзник ультраправая партия «Шив сена» отказалась оказать поддержку БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей. 12 ноября Бхагат Сингх Кошияри порекомендовал президенту Индии Раму Натху Ковинду ввести в штате президентское правление. Это означает роспуск законодательного собрания Махараштры и передачу всех полномочий местных органов власти федеральному правительству.