Пекин, , 19:17 — REGNUM В преддверие 11-го саммита Совета глав государств БРИКС в Бразилии, политики и ученые в КНР продолжают делиться мнениями о роли объединения в мире и его влиянии на происходящие глобальные перемены, сообщает 12 ноября Синьхуа. Агентство комментирует интервью директора Центра по изучению стран БРИКС Исследовательского института по вопросам развития шанхайского Фуданьского университета Шэнь И.

По мнению учёного, страны БРИКС уже превратились из концепции или проекта в важный фактор международной ситуации, влияющий на продвижение глобального развития и управления.

Отмечая, что участники БРИКС придерживаются принципов суверенного равенства и эффективного сотрудничества, эксперт подчеркивает, что они не стремятся к гегемонии, а продвигают открытое сотрудничество в целях развития — своего и всех народов. Являясь экономическими субъектами с формирующимися рынками, страны БРИКС активно пользуются достижениями инновационного развития, базирующегося на научно-техническом прогрессе, считает ученый, выступающий за укрепление институциональной базы развития с опорой на многосторонние платформы, подобные Лиге университетов БРИКС или аналитическим центрам, между которыми устанавливаются отношения транснационального сотрудничества.

Важной задачей, по мнению Шэнь И, является включение в механизм сотрудничества практики составления систематических планов скоординированного развития, включая продвижение многосторонних обменов. Страны БРИКС также нуждаются во взаимодействии в таких сферах, как кибербезопасность, промышленное партнёрство и, в целом, поиски новых, более перспективных путей развития.