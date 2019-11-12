Бишкек, , 19:15 — REGNUM Причиной увольнения генерального консула Киргизии в городе Стамбул Эркина Сопокова стал тот факт, что он не смог дать разъяснения, почему его машина с дипломатическими номерами оказалась рядом с местом убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Сопоков за два с половиной года работы в должности генерального консула был замечен в ненадлежащем использовании служебного автотранспорта и неоднократном нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, по итогам проверки генеральной прокуратурой Киргизии, было выявлено, что Эркин Сопоков не сдал обязательную для всех государственных служащих единую налоговую декларацию за 2017 год.

В МИДе также отмечают, что Сопоков, нарушив процедуры снятия с регистрационного учета и возврата дипломатических номеров на транспортное средство, передал автосалону в Стамбуле свой автомобиль «рейндж ровер» для дальнейшей продажи.

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