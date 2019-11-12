Киев, , 19:24 — REGNUM Чтобы «не быть лохом», президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить три рекомендации, заявила украинский политик Надежда Савченко в Facebook.

Савченко «Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины, обманут украинцев и Украину!!! Не будь лохом !!!»

Савченко призвала сначала провести на Украине перепись населения, чтобы знать, «сколько нас, украинцев, может реально принять участие в референдуме и не дать сфальсифицировать результаты референдума».

Затем она призвала провести референдум по вопросу — разрешить ли множественное гражданство на Украине или узаконить разделение на граждан Украины и нерезидентов (неграждан с правом проживания и работы на Украине).

Третьим пунктом, как считает Савченко, нужно провести референдум по созданию банка земли. Нужно определить, разрешить ли продажу земли иностранцам и на каких условиях. Савченко предупредила Зеленского, что если в итоге условия окажутся невыгодными для украинцев, это плохо кончится для него.

Напомним, на Украине обсуждается инициатива Зеленского о референдуме по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям.

Читайте также: Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли

Читайте ранее в этом сюжете: Приватизация земли на Украине: «Зеленский получит скоординированный ответ»