12 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Покушение на представителей духовенства Армянской католической церкви в Сирии, которое привело к гибели двух человек, остается загадкой. Даже и особенно, несмотря на то, что ответственность за него поспешило взять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кто-то использует сирийских армян-христиан в большой геополитической игре. Но этот «кто-то» еще полностью себя не проявил.

Станислав Тарасов, Станислав Стремидловский, , 19:09 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В сирийском городе Эль-Камышлы сегодня утром, 12 ноября, состоялись похороны духовного предводителя армянской католической общины Тер-Овсепа Петояна и его отца Тер-Абраама. Они погибли вчера, 11 ноября, когда на машине направлялись в Дейр-эз-Зор, чтобы ознакомиться с ходом реконструкции местной армянской католической церкви. По тому, что известно сегодня, к автомобилю со священниками, на который была нанесена надпись «Армянская католическая церковь», приблизились два мотоциклиста, которые открыли огонь. Ответственность за преступление взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Убийство прошло почти одновременно с подрывом автомобилей в курдском районе Эль-Камышлы. Один из них взорвался перед храмом Халдейской католической церкви, по другим источникам, это был храм Армянской католической церкви.

Ведется расследование покушения. Свои соболезнования сирийским армянам выразил папа Римский Франциск. Но одно можно сказать уже сейчас: что-то здесь не то. За годы гражданской войны в Сирии, конечно, бывало, что на священников нападали. Среди погибших были голландский иезуит и францисканец, без вести пропадали итальянский иезуит и два православных епископа. Что касается Армянской католической церкви, то она потеряла армяно-католического священника Мишеля Кайяля, которого взяли в плен в феврале 2013 года. Однако тогда в Сирии боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не было. Сегодня на северо-востоке Сирии, где произошло убийство Тер-Овсепа Петояна и Тер-Абраама, джихадисты хотя и остались, но они немногочисленны. Этот регион стал полем соперничества турецкой армии и вооруженных групп сирийских курдов. В последние дни во многих сирийских изданиях стали появляться данные о том, что в зоне турецкого контроля на северо-востоке участились акты вандализма по отношению как к христианским, так и армянским культурным и религиозным объектам. Западные католические средства массовой информации сообщали о захвате домов местных христиан, включая армян, отрядами Свободной сирийской армии, связанной с Турцией. Есть претензии и к сирийским курдам. Однако до сих пор до убийств не доходило.

Боевики Свободной сирийской армии Qasioun News Agency

Хотя ощущения были тревожные. И сгущаться атмосфера стала после того, как Анкара начала военную операцию «Источник мира», вторгнувшись в Сирию. Незадолго до трагедии с армянскими католиками в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Святого престола архиепископ Бернардито Ауса выразил глубокую обеспокоенность Ватикана тем, что происходит на северо-востоке Сирии в связи с турецкой операцией «Источник мира». Анкару начали связывать с преследованиями христиан в этом регионе. Одновременно складывалось ощущение, что какие-то определенные силы пытаются «разогреть» турецко-армянские отношения, вписав в них и курдский фактор. В середине октября представители западной армянской диаспоры заговорили о наличии значительного числа криптоармян «за пределами Стамбула», включая заселенные курдами провинции Турции, которых должен начать окормлять Константинопольский патриархат Армянской католической церкви. В этой ситуации многозначительным выглядит заявление Армянского национального комитета Америки (АНКА), в котором содержится требование включить обсуждение убийства духовенства Армянской католической церкви в Сирии в повестку предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку район, где произошел теракт, «в большей степени попадает под контроль союзников Анкары».

Как заявляет монсеньор Бутрос Мараяти, армянский католический епископ Алеппо, город Дейр-эз-Зор, куда направлялись священники, «очень важный город для нас, потому что именно там многие из наших мучеников, бежавших от Геноцида 1915 года, были убиты. Сегодня больше нет армян-католиков и, конечно, турки не хотят, чтобы мы возвращались. Наше присутствие напомнило бы о Геноциде армян». По словам монсеньора, нельзя исключать, что за покушением стоит «турецкий след», хотя пока что «нет никаких доказательств» тому. И если рассуждать объективно, то Анкара сейчас озабочена в первую очередь курдской проблемой, а не «армянским вопросом», который пребывает для нее исключительно в виртуальной реальности. Кто-то определенно пытается в своих интересах манипулировать ситуацией на самых разных направлениях. В этой связи бросаются в глаза следующие обстоятельства. Убийство армянских священников в Сирии случилось в день приезда в Армению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, наверное, не просто так говорил о миссии Москвы и Еревана по защите христианского населения в Сирии.

Мемориал геноцида армян. Дейр-эз-Зор Ashnag

За два дня до российского министра в Армению прибыл «министр иностранных дел Ватикана», секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер, с которым глава армянской дипломатии также обсудил вопросы, как сказал Мнацаканян, «религиозных меньшинств, защиты христиан на Ближнем Востоке, сохранения христианского исторического и культурного наследия». А ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что после начала операции Турции на северо-востоке Сирии он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой учесть интересы армянской общины. Конечно, армяне не единственные христиане на Ближнем Востоке. Но складывается ощущение, что именно Ереван стали активно подключать к проблеме сохранения христианства на Ближнем Востоке. Отметим при этом, что армянская диаспора в Сирии до начала гражданской войны насчитывала почти 110 тысяч человек, а после страну покинули около 90 тысяч сирийских армян. Армянское население в основном сконцентрировано в Алеппо, где, собственно, и выполняет свою миссию гуманитарный контингент из Еревана.

Тем не менее получается, что кому-то не по нраву то, что армяне-христиане могут стать геополитическим фактором в регионе. Эти силы и выдвинули вперед ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве инструмента раздувания конфликта между региональными и геополитическими игроками. Покушение на духовенство Армянской католической церкви может быть только первым тревожным сигналом. В этой связи постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маркарян на встрече со специальным советником генерального секретаря Организации по предупреждению геноцида Адама Диенго привлек внимание последнего к этому убийству, квалифицировав его как «нападки на религиозные и национальные меньшинства». Но как бы то ни было, на Ближнем Востоке появляется новая христианская матрица. Что будет дальше?

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