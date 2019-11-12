Нью-Дели, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что центральным элементом повестки саммита БРИКС станет сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на заявление индийского лидера накануне отбытия в Бразилию.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул: «В ходе саммита лидеры БРИКС обсудят возможности для укрепления отношений между пятью важнейшими экономиками мира в таких ключевых сферах, как цифровая экономика, наука и технологии». По словам премьер-министра южноазиатского государства, ключевым пунктом повестки станет развитие сотрудничества между странами в сфере борьбы с терроризмом.

Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Бразилии 13−14 ноября. Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите.