Варшава, , 09:28 — REGNUM 12 ноября прошло первое заседание Сейма Республики Польша IX созыва. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий произнес речь и подвел итоги 4-летней работы предыдущего состава нижней палаты парламента. Об этом сообщает новостное агентство Polskie Radio.

Премьер-министр в ходе своей речи затронул такие темы, как достижения социальной политики предыдущего парламента (в частности, программу помощи семьям с детьми «500 плюс»), достижения в области экономического развития и другие вопросы.

Моравецкий в ходе своей речи заявил, что «если бы у меня была возможность одним предложением подвести итог 4 годам правления партии Право и справедливость и Объединенных правых (фракция), то я сказал бы, что нет свободы без достоинства и нет свободы без доверия».