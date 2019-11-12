Могадишо, , 19:37 — REGNUM По сообщениям из сомалийского региона Гальгадуд, полевой командир повстанцев группировки «Ахлу Сунна Вальджамаа», закрепившихся в городе Гури-Эль, перешел на сторону сомалийских федеральных правительственных сил. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Командир группировки Абдул Дахир Робле Адде провел длительные переговоры с командующим 15-м батальоном армии Сомали генералом Масудудом Мохамедом Варшаме и после продолжительной дискуссии с правительственными войсками согласился присоединиться к федеральной армии.

Полевой командир «Ахлу Сунна Вальджамаа», держащей под контролем город Гури-Эль, позже прибыл в Дхусамариб, столицу штата Галмудуг, где его приняли правительственные чиновники. До сих пор не было никаких сообщений от руководства «Ахлу Сунны», опровергающих информацию о таких действиях своего командира.