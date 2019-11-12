Могадишо, , 19:25 — REGNUM По сообщениям из Нижней Шабелле на юге Сомали, сомалийские правительственные силы начали осуществлять спецоперацию против боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически по всему региону. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

По словам очевидцев, операция началась после того, как террористы обстреляли военную колонну Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и подорвали самодельное взрывное устройство в районе Муури региона Нижняя Шабелле.

Взрыв привел к прямому столкновению между миротворцами АМИСОМ и боевиками террористической группировки, однако о каких-либо потерях среди военных не сообщалось.

«Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщила, что взрыв бомбы повредил одну из бронемашин АМИСОМ. В настоящее время ситуация остается напряженной, и в некоторых районах Нижней Шабелле и на юго-западе Сомали осуществляются активные военные действия.