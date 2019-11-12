Варшава, , 19:38 — REGNUM 12 ноября в польском Сейме прошли выборы нового маршала (спикера) Сейма (нижняя палата польского парламента). Победу одержала Эльжбета Витек от правящей партии Право и справедливость. Оппозиция решила не выставлять свою кандидатуру в маршалы нижней палаты польского парламента. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Еще до начала голосования представители партий Гражданская платформа, Польская крестьянская партия и леводемократических сил пообещали, что не будут голосовать против кандидатуры от партии Право и справедливость.

«Гражданская коалиция (объединение оппозиционных сил) уважает право большинства в Сейме на избрание маршала, поэтому мы не будем выставлять свою кандидатуру и при этом не будем голосовать против кандидатуры Эльжбеты Витек», — заявил депутат от Гражданской коалиции Борис Будка.