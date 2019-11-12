* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:40 — REGNUM Власти Афганистана намерены добиться освобождения взятых в плен боевиками гражданина США и гражданина Австралии в обмен на освобождение троих командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, из-под стражи будут освобождены захваченные в 2014 году командиры Хаджи Мали Хан и Хафиз Рашид, а также Анас Хаккани, брат Сираджуддина Хаккани, который считается «вторым номером» в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власти надеются поменять их на американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, похищенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2016 года из Американского университета Афганистана в Кабуле.

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