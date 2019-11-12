Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM В ходе проверки документов по земле, где хотят построить станцию метро «Бажовская» в Екатеринбурге, была выявлена нелегальная схема вывода участков из муниципальной собственности. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщает ИА Znak.

«Фактически мы видим схему вывода земли под жилищное строительство в обход аукциона», — заявил чиновник.

Пока неизвестно, сколько участков было выведено из собственности города по фиктивным документам. В мэрии планируют навести порядок в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бирюлин заявил, что был обнаружен факт подделки документа по участку на ул. 8 марта — ул. Большакова. Там власти хотят сделать станцию метро «Бажовская».

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