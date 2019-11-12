Варшава, , 19:24 — REGNUM 12 ноября были проведены выборы маршала (спикера) Сейма Республики Польша IX созыва. По итогам выборов победила кандидат Эльжбета Витек от правящей партии Право и справедливость. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Необходимо отметить, что кандидатуру Эльжбеты Витек поддержали 314 депутатов. Более того, она была единственным кандидатом на должность спикера Сейма.

«Это награда и обязательство, я весьма польщена, так как за меня голосовали также депутаты не из моей парламентской фракции», — заявила новоизбранная маршал.