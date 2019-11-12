Челябинск, , 18:26 — REGNUM Большинство кандидатов на пост мэра Челябинска подготовились к собеседованию хорошо. При этом все готовились и отвечали на задаваемые вопросы, заявил после окончания собеседований вице-губернатор Анатолий Векшин, который возглавляет конкурсную комиссию.

«У большинства претендентов подготовка была очень высокой», — отметил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседования прошли 12 ноября. Из 15 кандидатов один снял свою кандидатуру. По итогам общения с претендентами трое из них будут предложены гордуме. Среди них врип мэра Наталья Котова, шансы которой занять должность оцениваются наблюдателями наиболее высоко.

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