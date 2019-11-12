Ташкент, , 18:26 — REGNUM В городе Туркменабаде (Туркмения) 6−12 ноября состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров были рассмотрены предложения по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы, а также по проведению аэрофотосъемочных работ», — говорится в сообщении.

На встрече также подготовлен проект план-графика встреч рабочих групп на 2020 год.

«По итогам переговоров главы делегаций Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и Туркменистана Мамед Мамедов подписали протокол встречи», — сообщает МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого встреча представителей межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской границы состоялась в октябре в узбекском городе Нукусе

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения и Узбекистан продолжают работу по демаркации общей границы