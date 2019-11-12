Ташкент, 12 ноября 2019, 18:26 — REGNUM В городе Туркменабаде (Туркмения) 6−12 ноября состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.
На встрече также подготовлен проект план-графика встреч рабочих групп на 2020 год.
Как сообщало ИА REGNUM, до этого встреча представителей межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской границы состоялась в октябре в узбекском городе Нукусе
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