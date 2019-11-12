Ташкент, , 18:22 — REGNUM Вице-премьер правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов и постоянный представитель ООН в республике Хелен Фрейзер подписали соглашение о реализации совместной программы по социальной защите, сообщает Podrobno.uz.

Как отметила Фрейзер, мировой опыт показывает, что социально-экономические реформы в стране могут создать временные шоки для некоторых уязвимых групп населения, и они должны поддерживаться сильной системой социальной защиты.

«В последние годы Узбекистан ежегодно инвестировал от 6% до 9% своего ВВП в сферу социальной защиты. Несмотря на это, в системе существуют некоторые критические барьеры, которые влияют на ее эффективность. Например, функции социальной защиты в настоящее время разделены между различным министерствами и ведомствами. Это приводит к отсутствию общего видения и комплексных подходов, необходимых для выведения людей и семей из трудных жизненных ситуаций», отметила она.

В этой связи ООН и правительство Узбекистана договорились совместно реализовать программу реформирования системы социальной защиты. Целью программы является обеспечение доступности качественных услуг социальной защиты для всех граждан Узбекистана на протяжении всей жизни.

Программа стоимостью 2 миллиона долларов будет финансироваться ООН и реализовываться в течение двух лет.

«Предполагается, что программа будет осуществляться в тесной координации между кабинетом министров, Генеральной прокуратурой, различными министерствами и организациями гражданского общества. Три агентства ООН — Международная организация труда (МОТ), Программа развития ООН (ПРООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будут поддерживать реализацию данной программы.