Мумбаи, Индия, , 18:24 — REGNUM Оппозиционная ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») оспорит в Верховном суде действия губернатора Махараштры Бхагата Сингха Кошияри и введение президентского правления в штате. Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Лидеры «Шив сены» утверждают, что Бхагат Сингх Кошияри преднамеренно препятствует созданию в Махараштре правительства без участия правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП). По словам ультраправых оппозиционеров, губернатор Махараштры предоставил БДП 48 часов для формирования правительства, в то время как «Шив сена» должна была выполнить то же задание за 24 часа.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры и не смогла в одиночку сформировать правительство. Их ближайший союзник ультраправая партия «Шив сена» отказалась оказать поддержку БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей. 12 ноября Бхагат Сингх Кошияри порекомендовал президенту Индии Раму Натху Ковинду ввести в штате президентское правление. Это означает роспуск законодательного собрания Махараштры и передачу всех полномочий местных органов власти федеральному правительству.