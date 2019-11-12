Минск, , 18:07 — REGNUM На фоне деэскалации в Станице Луганской, Золотом и Петровском обстановка на остальной территории не улучшается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Станица Луганская, Золотое и Петровское — это только три «пилотных» участка. На фоне деэскалации на этих участках обстановка на остальной линии соприкосновения не улучшается. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы, причем преимущественно со стороны ВСУ», — сказал Грызлов.

Недавние обстрелы со стороны ВСУ в направлении жилого сектора в районах Горловки и Ясиноватой представляли особую опасность для мирных граждан, указал он.

«Подобные инциденты требуют разбирательства и наказания виновных», — сделал вывод политик.

Грызлову представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц, констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 11 ноября за минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 126 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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