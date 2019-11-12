Киев, , 18:06 — REGNUM Эмиссары Международного валютного фонда приедут в Киев 14 ноября для проверки того, как власти Украины выполняют условия, поставленные МВФ, а также для обсуждения новой программы финансовой помощи. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Миссию МВФ возглавит Рон ван Роден. Эмиссары прибудут в Киев 14 ноября. В программе визита — обсуждение с властями Украины параметров новой программы макрофинансовой помощи.

Стоит отметить, что на Украине все большее число политиков заявляет, что стране не следует брать кредиты МВФ, так как они не помогают украинской экономике выбраться из кризиса.

Кроме того, Украине под давлением МВФ пришлось провести ряд болезненных экономических реформ, которые не дали никакого положительного эффекта на экономику.