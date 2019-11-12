Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко категорически потребовал от всех глав администраций к 1 января 2020 года иметь открытые для комментариев страницы в соцсетях либо поделиться своим номером мобильного телефона для обращения жителей в мессенджерах.

В пример он привел свою собственную страницу в Instagram, которую завел больше года назад. С тех пор она стала каналом прямой связи граждан с главой региона, ежедневно через нее в адрес губернатора приходят сотни сообщений.

«Я общаюсь с людьми 24 часа в сутки. Но проблема в том, что население не совсем понимает, что находится в прямых полномочиях губернатора. Иногда обращаются с просьбой установить урну возле подъезда, не понимая, или не желая понять, что можно обратиться в управляющую компанию, к депутату своего округа, к заместителю главы администрации своей деревни или поселка. Надо выбирать, губернатор будет отвечать за урну или будет делать так, что люди смогут получать качественные медицинские услуги, качественное образование, социальную поддержку», — заявил Александр Дрозденко.

В связи с этим он потребовал от всех главы муниципальных образований Ленобалсти иметь свои подобные инструменты и реагировать на обращения жителей.

https://www.instagram.com/p/B4xIuCjoywf/