Аддис-Абеба, , 18:29 — REGNUM Спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагессе Чаффо принял делегацию во главе со спикером сомалийского парламента Мохаммедом Мурсалом. Во время переговоров Тагессе заявил, что визит сомалийской делегации еще сильнее укрепит связи между двумя странами, а также создаст благоприятные условия для совместной работы двух соседних стран в интересах мира в регионе. Он добавил, что Эфиопия стремится поделиться своим опытом с Сомали в политической, экономической и других сферах. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Мухаммед Мурсал в свою очередь отметил, что двухлетний конфликт в Сомали негативно сказался на народе и экономике страны, а также на ее связях с Эфиопией. Мурсал обратился к правительству Эфиопии с просьбой оказать поддержку парламенту Сомали в создании потенциала для проведения успешных выборов 2021 года, а также продолжать оказывать поддержку миротворцам для победы над «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спикер заявил, что женщины занимают 30% от общего числа — 275 — мест в сомалийском парламенте, добавив, что со стороны правительства будут предприняты усилия для увеличения их числа на предстоящих выборах.

По результатам переговоров Эфиопия также предоставила учебные гранты для 310 сомалийских студентов.