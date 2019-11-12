Москва, 12 ноября 2019, 17:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя руководителя главного управления спецпрограмм главы государства Василия Богомолова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Богомолова Василия Петровича от должности заместителя начальника главного управления специальных программ президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, документ вступает в силу со дня его публикации.