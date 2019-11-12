Тверь, , 17:53 — REGNUM Суд города Твери приговорил к 17 годам колонии строгого режима участника боевых действий в Сирии, воевавшего на стороне террористов, сообщает 12 ноября региональное управление ФСБ России.

Уроженец одной из центральноазиатских республик Улугбек Халмурзаев, 1986 года рождения, осужден по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Следствие установило, что Халмурзаев прошёл обучение в тренировочном лагере международной террористической организации и затем участвовал в боях с правительственными войсками Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор был вынесен в мае 2019 года. На данный момент Верховный суд России подтвердил его законность и мужчина на 17 лет отправится в места лишения свободы.

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