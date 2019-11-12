Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM Областной избирком Свердловской области заочно зарегистрировал экс-полпреда главы региона Виктора Бабенко депутатом заксобрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комиссии.

Ранее Бабенко прислал в избирком документ о снятии с себя должности полпреда, мешавшей получить мандат парламентария. Самого будущего депутата на заседании комиссии не было.

В ближайшее время Бабенко передадут депутатское удостоверение и значок.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат заменит в заксобрании ушедшего Владимира Ильиных. Ильиных пророчат должность мэра Оренбурга.

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