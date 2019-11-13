Салехард, , 04:39 — REGNUM В процессе современного этапа освоения российской Арктики, разворачивающегося на наших глазах, происходят интересные открытия новых методов и подходов. Чему может научить позитивный опыт развития производства и инфраструктуры на Ямале, рассказывает автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Предыдущий, советский, этап освоения Арктики был прославлен крупными достижениями и вместе с тем оставил в наследство России массу проблем, не решив которые, невозможно двигаться дальше. Полуостров Ямал со своими гигантскими запасами природного газа бросает компании «Новатек» сразу несколько вызовов. Экологическая проблема у всех на слуху, но обеспечение производства незагрязняющими окружающую среду технологиями — это только одна сторона медали.

Важно добиться безопасных для сотрудников предприятий и обслуживающего персонала условий работы там, где сам климат уже угрожает жизни и здоровью человека. Поэтому опыт ямальского посёлка Сабетта, где посменно трудятся десятки тысяч человек, тяжело переоценить. Какие эффективные решения удалось найти компании «Новатек» в самых тяжелых полярных широтах?

Читайте статью Валентина Юшкевича «Ямал: как будем заселять Арктику?».