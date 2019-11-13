Москва, , 03:45 — REGNUM Группа CoBrain-Analytics, созданная в рамках российской госпрограммы Национальная технологическая инициатива, анонсировала старт цифровой системы диагностики тяжелых заболеваний. Почему эта инициатива может обернуться для самой России неожиданно тяжелыми последствиями, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа. 1632

Казалось бы, какие угрозы может создавать информационная система, призванная систематизировать результаты анализов больных людей с целью более полного понимания картины заболевания и поиска самых эффективных путей исцеления? И тем не менее такая опасность есть, кроется она в способе сбора и хранения данных. Являясь одним из проявлений столь широко разрекламированной цифровизации, эта система вполне пригодна для масштабного наблюдения за населением в пользу совсем не российских заинтересованных лиц.

Ведь заявленная цель большого международного проекта Human Brain Project, частью которого является сколковский CoBrain-Analytics, это интеграция мозга человека в техносферу. А российским отделениям этого большого проекта отводится роль всего лишь поставщиков информации и методов, пользоваться же их трудом будут, в том числе и тот «коварный Запад», который давно уже запланировал будущий мир без России. И пусть западные заказчики готовы заплатить Сколково за участие в их проекте неплохие деньги, стоит ли подвергать свою страну опасности быть «оцифрованной» в чужую пользу?

Читайте статью Дмитрия Ефимова «CoBrain-Analytics планирует собирать генетический материал больных россиян».