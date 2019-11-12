Нур-Султан, , 17:42 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который сказал, что воровство на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, несмотря на уголовные дела и посадки, так и продолжается. Соответствующее заявление Рогозин сделал сегодня, 12 ноября.

По словам Рогозина, нет никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги, выделенные на строительство космодрома, расходуются неэффективно. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что каких-то тревожных фактов относительно строительства «Восточного» на данный момент нет.

Что касается слов Путина, то Рогозин подчеркнул, что президент, конечно же, информирован в деталях о ходе строительства, но и в «Роскосмосе» знают все детали. Все люди, которые так или иначе пытались воровать на «Восточном», устранены со стройки и находятся в тюрьме.

Напомним, что накануне Путин на совещании с членами правительства потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации национальных проектов. В качестве такого негативного примера он привел строительство космодрома «Восточный», где хищения так и не удалось прекратить полностью.