Мумбаи, Индия, , 18:05 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд одобрил введение президентского правления в индийском штате. Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении Рам Натх Сингх заявил, что в условиях затянувшегося политического кризиса в штате Махараштра он вынужден ввести президентское правление в регионе. Это означает, что законодательное собрание штата Махараштра должно быть распущено, а все полномочия местных властных органов переданы федеральному правительству.

Примечательно, что, хотя выборы в заксобрание Махараштры прошли 21 октября, к 12 ноября законодательное собрание штата Махараштра так и не было сформировано. В ближайшие несколько дней ведущим политическим силам региона придётся убедить губернатора Махараштры Бхагата Сингха Кошияри в том, что они способны сформировать эффективное и устойчивое правительство.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры и не смогла в одиночку сформировать правительство. Их ближайший союзник ультраправая партия «Шив сена» отказалась оказать поддержку БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей. В настоящее время руководство «Шив сены» ведёт переговоры с оппозиционными партиями «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и «Партия националистического конгресса» (ПНК) по вопросу совместного формирования правительства. Отметим, что блок указанных оппозиционных партий получил по итогам выборов 99 мест.