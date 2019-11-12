Вена, , 17:38 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен признался, что разделяет мнение своего французского коллеги Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО. Соответствующее заявление он сделал 12 ноября на пресс-конференции в Вене.

«Я думаю, что Эммануэль Макрон по разным пунктам прав в своём диагнозе. И мы будем долго обсуждать, как из этого выйти», — отметил Ван дер Беллен.

Напомним, ранее президент Франции в интервью журналу The Economist заявил об «утрате координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу». Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.

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