Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 6 ноября 2019 года опубликовала свой доклад под названием «Основа обороны: американские высокоточные боеприпасы».

В докладе указывается, что американские военные полагаются на высокоточные боеприпасы на протяжении многих лет. Они используются в наземных, воздушных и военно-морских операциях. Министерство обороны США определяет высокоточный боеприпас как «управляемое оружие, предназначенное для уничтожения точечной цели и минимизации сопутствующего ущерба».

Данный тип боеприпасов включает в себя ракеты наземного, воздушного и корабельного базирования, реактивные системы залпового огня и управляемые бомбы. Эти боеприпасы, как правило, используют радиосигналы от глобальной системы позиционирования (GPS), лазерное наведение и инерциальные навигационные системы — с использованием гироскопов. Точность попадания такого оружия находится в пределах до 3 метров от точки прицеливания.

На 2020 финансовый год министерство обороны США запросило около 5,6 миллиарда долларов на закупку более 70 тысяч единиц высокоточного оружия в рамках 13 программ по боеприпасам.