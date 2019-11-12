Варшава, , 17:29 — REGNUM Глава минобороны Польши Мариуш Блащак написал в своём Twitter, что по факту акции оппозиции 10 ноября на площади Пилсудского в Варшаве подаст заявление в прокуратуру. По его мнению, это было «преступление с целью оскорбить солдат Войска Польского».

«Так называемая акция KOD («Комитет охраны демократии») возле могилы Неизвестного Солдата — это абсолютный скандал. Нет никакого оправдания такому поведению. Министерство обороны подаст заявление в прокуратуру по подозрению в совершении преступления, — оскорбления военнослужащих польской армии», — цитирует сообщение министра «Польское радио».

В воскресенье 10 ноября на площади Пилсудского в Варшаве во время возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата и памятнику погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому, так называемая «Летучая бригада оппозиции» провела «хепенинг».

Оппозиционный активист Лешек Пентковский, одетый в костюм из картона в виде танка, и несколько его коллег, передвигались во время церемонии по площади так, чтобы попадать в объективы камер прессы. При этом у них были транспаранты, указывающие на невыполнение правящей партией своих обязательств по истребованию у России обломков самолёта президента Леха Качиньского. В руках демонстрантов были транспаранты с надписью «Где обломки?», такая же надпись была на «танке».

В церемонии возложения цветов принимал участие председатель правящей левоконсервативной партии «Право и Справедливость», брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский.