Минск, , 00:59 — REGNUM Последние шокирующие высказывания белорусского президента на тему общей для России и Белоруссии истории представляют Белоруссию «страдающей стороной» в российских войнах. Готов ли Александр Лукашенко ради собственных целей предать общее прошлое двух стран, рассуждает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Есть в происходящим с Лукашенко то, что свидетельствует: он действительно не случайно оговорился, а разворачивает лицемерную кампанию с целью урвать преимущество для себя лично. Во-первых, это трижды (!) повторенная им мысль о чуждости для Белоруссии войн, которые вела якобы только Россия — что Отечественной 1812, что Отечественной 1941−1945, что всех, которые имели место в промежутке между ними.

При этом свои же слова об общей Великой Победе над фашизмом Лукашенко, видимо, выбросил без малейшего содрогания ради «укрепления белорусскости» и не желая особо беспокоиться. Вся волна насильственной белорусизации, поднятая Лукашенко, вовсе не рассчитана на то, что радикальные националисты получат меньше народной поддержки. Цель как раз совпадает с национал-радикальной — за счет новой белорусской идентичности оправдать власть «лучшего из белорусов», которым и пытается стать Лукашенко, охаивая общее прошлое России и Белоруссии. И ведь вся рать пропагандизма вступилась за него.

Читайте статью Георгия Шкловского «Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»».