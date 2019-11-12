Эр-Рияд, , 17:18 — REGNUM Антитеррористический трибунал Саудовской Аравии вынес приговоры 38 исламистам, 12 ноября передает агентство Reuters.

Суд в Эр-Рияде признал обвиняемых виновными в финансировании терроризма и такфиризме — исламистской ереси, сторонники которой считают себя в праве именовать «неверными» последователей любых течений Ислама.

Также сообщается, что один из осужденных исламистов «создал террористическую организацию в тюрьме».

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