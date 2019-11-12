Москва, , 17:18 — REGNUM В Кремле прохладно отнеслись к предложению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор Путина с Назарбаевым, в ходе которого первый президент Казахстана предложил российскому лидеру организовать двустороннюю встречу с Зеленским на нейтральной территории, например в Казахстане.

Песков заявил, что в Кремле очень высоко ценят роль Назарбаева по налаживанию российско-украинских отношений, однако встреча Путина с Зеленским пока не планируется.

Глава пресс-службы президента России отметил, что Путин конечно же не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь в перспективе, но сейчас все усилия сосредоточены на проведении встречи в «нормандском формате».

Также Песков подчеркнул, что проводить встречу ради встречи совершенно бессмысленно — нужен конкретный результат от встречи.