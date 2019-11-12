Кишинёв, , 17:09 — REGNUM Роспуск парламента Молдавии — вероятный сценарий дальнейшего развития политического кризиса, заяви 12 ноября молдавский депутат Богдан Цырдя в эфире Sputnik.

Комментируя решение молдавского парламента отправить в отставку правительство, депутат пояснил, что президент теперь будет проводить консультации с фракциями. В течение нескольких дней, вероятно, на следующей неделе, станет понятно, что будет с парламентом дальше.

Цыдря «Потому что есть формальные процедуры в парламенте, есть эмоции, на которые уйдут несколько дней».

Парламент, отмечает депутат, продолжит работу, если партии будут «готовы участвовать в создании нового правительства». Если нет, то парламент будет расформирован, и страна начнёт готовиться к досрочным выборам в новый парламент.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября молдавское правительство во главе с Майей Санду было отправлено в отставку. Депутаты выразили таким образом вотум недоверия исполнительной власти.

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