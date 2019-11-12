Новосибирск, , 17:08 — REGNUM Во время рабочей встречи главы российского правительства Дмитрия Медведева с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, которая состоялась сегодня, 12 ноября, в Новосибирске, в том числе обсуждались вопросы здравоохранения.

«В отношении здравоохранения в целом очень востребованы реформа детской медицины, борьба с онкозаболеваниями, заболеваниями системы кровообращения. Уже есть первые результаты, например, если год назад мы имели лишь один региональный сосудистый центр, то сегодня уже заработало четыре. В этом году поступит первая партия оборудования для наших онкологических диспансеров и онкоотделений клиник», — рассказал Травников.

Он также отметил, что вопрос модернизации первичного звена для региона сегодня «очень острый и актуальный» — в Новосибирске не хватает мощностей.

«Мы стали решать эту проблему, у нас подписано инвестиционное соглашение по строительству семи новых поликлиник в Новосибирске. Самая острая ситуация у нас в областном центре, — уточнил глава Новосибирской области». — Перспектива вхождения в новую программу модернизации первичного звена поспособствует решению проблемы в комплексе, мы сможем оснастить оборудованием новые объекты, модернизировать существующие».

Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что рассчитывает на то, что все планы нацпроектов на территории Новосибирской области будут исполнены в срок и регион выдержит все контрольные точки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время встречи с Дмитрием Медведевым Андрей Травников затронул тему нехватки мест в детских садах и школах.

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