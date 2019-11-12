Москва, , 17:07 — REGNUM Граждане России стали больше доверять руководителям регионов страны. Как показывают результаты опроса фонда «Общественное мнение», индикатор доверия губернаторскому корпусу с лета 2018 года вырос в два раза — с 14 до 28 процентных пунктов.

Так, согласно исследованию, 54% жителей страны сейчас доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. Кроме того, возросло и количество россиян, положительно оценивающих работу губернаторов. Так, по сравнению с летом 2018 года этот показатель вырос с 41% до 50%. То, что главы регионов работают плохо, теперь считают 19% вместо 22%, как это было ранее.

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский специально для ИА REGNUM прокомментировал результаты исследования фонда «Общественное мнение».

«Результаты исследования фонда «Общественное мнение» логичны и предсказуемы. Это тенденция, которая возникла не сегодня. Было видно, что происходит. Я имею в виду прежде всего итоги политического сезона этого года, и, в первую очередь, единого дня голосования», — отметил эксперт.

«Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, у нас больше обновления, у нас более высокая включенность новых кандидатов в выборы, у нас нет второго тура. Это означает, что ведется достаточно систематическая работа. Власть сделал выводы из итогов прошлого года», — продолжил социолог.

«Открытость, доступность, готовность называть проблемы «проблемами», а не замалчивать их, собственно, это и ведет к тому результату в части доверия к деятельности губернаторов, который сегодня представил ФОМ. Стоит еще также отметить, что, собственно, это уже некое системное изменение. В связи с этим я хотел бы вспомнить недавно прошедший в Мастерской управления «Сенеж» семинар, на который собирались вице-губернаторы российских регионов. Это означает. что этот опыт изучается, закрепляется, и, самое главное, транслируется. На мой взгляд, это уже начинает выглядеть не как некое переформатирование, но как существенное изменение в региональной политике», — подчеркнул Виктор Потуремский.

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«Результаты, которые показал ФОМ, вселяют позитив, потому что доверие к региональной власти — это очень серьезный потенциал для решения проблем и для эффективной работы власти на местах», — завершил свой комментарий директор по политическому анализу ИНСОМАР.