Тбилиси, , 17:06 — REGNUM Тбилисская прокуратура задержала бывших высокопоставленных чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые обвиняются в причастности к организации нападения на дом ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили в поселке Уреки.

По информации прокуратуры, по этому делу задержаны Давид Кокиашвили и Илья Гамгебели, а уже отбывающему заключение Левану Кардава предъявлено новое обвинение. Еще одному бывшему чиновнику департамента конституционной безопасности Георгию Дгебуадзе (известному в Грузии под прозвищем «мастера») обвинение будет предъявлено после получения согласия Нидерландов, так как этот бывший чиновник был экстрадирован в Грузию из этого государства.

Статья, по которой проходят бывшие высокопоставленные сотрудники одного из ведомств МВД, предусматривает уголовную ответственность за превышение служебных полномочий и умышленно незаконное задержание.

Речь идет о событиях июня-июля 2006 года, когда Бадри Патаркацишвили начал активную политическую деятельность, которая не устраивала тогдашнее правительство Грузии и воспринималась как угроза. По указанию властей департамент конституционной безопасности принял решение об усилении наблюдения за бизнесменом Бадри Патаркацишвили, его жилыми домами, его охраной и окружением.

По данным прокуратуры, в июле-августе 2006 года в этом же ведомстве МВД было запланировано нападение на дом Патаркацишвили в Уреки, которое предусматривало обстрел дома из огнестрельного оружия. «Это мероприятие было предупредительной акцией и было нацелено на прекращение политической деятельности Бадри Патаркацишвили», — констатировали в прокуратуре.

До начала «мероприятия» тогдашнему начальнику Урекской полиции Джемалу Шаматава было поручено снять охрану с дома Патаркацишвили, а так как Шаматава предупредил об этом Бадри Патаркацишвили высланным ему коротким текстовым сообщением против него было запланировано «карательное мероприятие». Согласно разработанному департаментом конституционной безопасности плану, трем сотрудникам департамента было поручено инсценировать кражу мобильного телефона и драгоценностей у гражданина Т. Ц., которую совершило доверенное лицо одного из авторов этого плана, Георгия Дгебуадзе, некий Б.Б. «Грабитель» был задержан и доставлен в отделение полиции, где нанес себе телесные повреждения зажженной сигаретой, а обвинил в этом насилии Джемала Шаматава. В итоге Шаматава был задержан и осужден на 9 лет лишения свободы.

Обвиняемым в этом деле бывшим чиновникам МВД, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Грузии, грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры, все проходящие по этому делу бывшие сотрудники МВД уже имеют судимость, в частности, Илья Гамгебели был осужден в 2018 году по факту избиения гражданина, и имеет условный срок. Давид Кокиашвили был осужден по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и свое наказание уже отбыл. Леван Кардава осужден по делу о так называемой Навтлугской операции и в настоящее время отбывает срок — 9 лет лишения свободы.

Прокуратура продолжает расследование с целью установления других причастных к делу Патаркацишвили лиц, говорится в сообщении.