Париж, , 16:56 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию со Дня Победы. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «на полях» Форума мира в Париже.

«Ваш посол неоднократно спрашивал, действительно ли я приеду, и, возможно, мне нужно время на то, чтобы еще раз подумать? Вовсе нет. Один из основных принципов нашего государства — это борьба с фашизмом. Поэтому, конечно, я буду там», — сказал Пендаровски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не исключил своего визита на День Победы в Россию.

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