Киев, , 16:55 — REGNUM Украина и «европейские партнеры» готовы к тому, что «Газпром» не станет подписывать новый транзитный контракт, поскольку накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Об этом заявил сегодня, 12 ноября, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем ещё импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания (с России) почти $3 млрд за истекшим арбитражем и биться еще за $12 млрд в текущем арбитраже», — заявил Коболев.

Он подчеркнул, что Европа, как Украина, подготовилась к возможным «креативным» ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за многие года — 100 млрд кубометров.

Также Коболев заявил, что не подписав транзитный контракт, «Газпром» будет терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Украинский менеджер сослался на подсчеты неких «российских аналитиков», согласно которым последний раз, когда «Газпром» делал подобное — зимой 2014−2015 годов — компания потеряла более $5 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что 3 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина полностью готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 г., хотя приоритетом все же остается получение средств за транзит газа, но не любой ценой.

В Киеве считают, что Украина может подписать с Россией новый транзитный контракт о в середине декабря, когда окончательно завершится процесс отделения оператора газотранспортных системы от «Нафтогаз Украины» и имплементации норм европейского законодательства в украинское.