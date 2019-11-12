Джелалабад, Афганистан, , 17:01 — REGNUM 11 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 36 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению боевиков была проведена на территории уезда Шерзад провинции Нангархар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также уничтожены оружие и боеприпасы, принадлежавшие боевикам.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.