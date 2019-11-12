Меймене, Афганистан, , 16:53 — REGNUM 11 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана зачистили уезды Андхой и Кургхан афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в операции Национальных сил безопасности и обороны по освобождению уездов Андхой и Кургхан провинции Фарьяб принимали участие сотни солдат, которым оказывалась активная поддержка с воздуха.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было уничтожено несколько десятков боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жители вышеупомянутых уездов выразили свою глубокую благодарность Национальным силам безопасности и обороны за освобождение их уездов от боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.