* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 16:51 — REGNUM 11 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Над-Али провинции Гильменд и в пригороде столицы провинции, города Лашкаргах.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированных в результате операции Национальных сил безопасности и обороны, числятся четыре командира группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.