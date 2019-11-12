Рига, , 16:41 — REGNUM Все посылки в Латвию, доставляемые государственным акционерным общество Latvijas pasts (почта Латвии) не из стран ЕС, необходимо декларировать электронно уже с 19 ноября. Об этом, как пишет портал LSM, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

Теперь, чтобы получить посылку не из страны ЕС жители или самостоятельно в системе обработки электронных таможенных деклараций EMDAS, или уполномочив третье лицо, ту же почту Латвии, должны соблюсти новые формальности.

В СГД отмечают, что пока посылка не будет задекларирована невозможно будет рассчитать сумму полагающегося таможенного сбора. И это главное отличие от существующей ситуации. По упрощённой системе деклараций, разъясняет СГД, можно будет оформить посылки весом не превышающим 1000 кг и стоимостью не более 1000 евро, если на них не действуют какие-либо другие ограничения.

Электронные декларации можно подать на официальной странице СГД. Если сумма пересылаемых в посылке товаров не превышает 22 евро, налоговый сбор отсутствует и декларация не требуется. От 22 евро до 150 евро необходимо заплатить только налог с оборота (НДС) — 21%. После 150 евро в дополнении к НДС жителям страны необходимо будет уплатить таможенный сбор.

Отмечается, что подарки получаемые от частных лиц со стоимостью превышающей 45 евро тоже облагаются таможенным сбором и НДС. в СГД также напоминают, что если в посылке из третьих стран вес продовольственных товаров превысит 1 кг, то она будет переправлена в Продовольственно-ветеринарную службу и не будет подлежать упрощённому порядку декларирования.