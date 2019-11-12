Кабул, , 18:01 — REGNUM 11 ноября официальные лица Европейского союза заявили, что министры иностранных дел стран ЕС обсудили текущую ситуацию в Афганистане и мирный процесс в этой стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе этого заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС обсуждались вопросы, связанные с режимом прекращения огня, межафгаснкий диалог, роль Европейского союза в урегулировании конфликта в Афганистане, возобновление переговоров между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дальнейшая реализация реформ и избирательный процесс в Афганистане.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз полностью поддерживает межафганский диалог, и выразила надежду, что мирные переговоры между правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнутся в ближайшее время, что в перспективе может положить конец продолжающейся в стране войне.