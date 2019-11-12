Симферополь, 12 ноября 2019, 16:42 — REGNUM В Крым приехала одна из самых больших в новейшей истории полуострова делегаций журналистов из стран Европы, Азии и Африки. Об этом 12 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»).
По его словам, представители зарубежной прессы намерены встретиться с руководством российской республики и пообщаться с рядовыми крымчанами.
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная изоляция Крыма является мифом, напомнив, что в 2018 году иностранные делегации осуществили более 60 визитов на полуостров.