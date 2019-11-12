Симферополь, , 16:42 — REGNUM В Крым приехала одна из самых больших в новейшей истории полуострова делегаций журналистов из стран Европы, Азии и Африки. Об этом 12 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»).

«Это самый масштабный пресс-тур за последние годы. На полуостров прибыли более 20 представителей СМИ из Италии, Великобритании, Франции, Португалии, Словакии, Сербии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении и других стран», — отметил Бальбек.

По его словам, представители зарубежной прессы намерены встретиться с руководством российской республики и пообщаться с рядовыми крымчанами.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная изоляция Крыма является мифом, напомнив, что в 2018 году иностранные делегации осуществили более 60 визитов на полуостров.

Об этом: МИД РФ: международная изоляция Крыма — это миф