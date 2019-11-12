Кабул, , 16:50 — REGNUM 11 ноября один из бывших лидеров афганских моджахедов и видный член партии «Исламское общество Афганистана» Исмаил Хан заявил, что к настоящему моменту правительство Афганистана не сформировало окончательный список участников делегации страны на переговорах по миру в Пекине.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», делегация Афганистана на переговорах в Пекине будет включать 7 представителей правительства и 18 представителей от различных политических партий Афганистана.

Исмаил Хан отметил, что переговоры между правительством и политическими партиями по поводу состава делегации продолжаются, и выразил надежду, что список участников переговоров с афганской стороны будет готов к концу этой недели.

Ранее официальные лица правительства, включая советника президента Афганистана по государственным и стратегическим вопросам, заявили, что список членов делегации на переговорах в Пекине сформирован и будет оглашен после объявления Китаем даты проведения встречи по мирному урегулированию в Афганистане.

Предполагается, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также примут участие в переговорах в Пекине.