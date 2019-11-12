Кабул, , 16:55 — REGNUM 11 ноября источники в правительстве Исламской Республики Афганистан сообщили, что глава Межведомственной разведки Исламской Республики Пакистан генерал Фаиз Хамид прибыл в Кабул.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», целью визита Фаиза Хамида в Кабул является проведение серии встреч с официальными лицами Афганистана. Согласно вышеупомянутому источнику, в состав пакистанкой делегации также входят два заместителя министра иностранных дел Пакистана.

Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудят текущую ситуацию в отношениях между странами и возможные пути улучшения отношений и расширения сотрудничества.

К числу ключевых вопросов относится проблема, связанная со взаимными обвинениями сторон в препятствовании дипломатической деятельности представителей.

На данный момент ни официальные лица Афганистана, ни официальные лица Пакистана не подтвердили факт визита главы Межведомственной разведки в Кабул.