Киев, , 16:32 — REGNUM Украинские депутаты очень ошибаются, если считают, что кого-то можно удивить появлением в сессионном зале парламентария в маске Джокера, заявила сегодня, 12 ноября, политолог Олеся Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в маске Джокера появился народный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Илья Кива. Он медленно прошел через зал в маске, снял ее возле трибуны и заявил:

«Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует».

Дополнительных объяснений относительно своего поступка Кива не предоставил, но известно, что Джокером называет себя пранкер, опубликовавший в последние публиковал ряд скандальных переписок с народным депутатами от «Слуги народа».

«Клоунадой и внесистемностью в Верховной раде уже никого не удивить. А вот ум, системность и целость, будь они присущи этому парламенту — пожалуй, да, удивили бы», — заявляет Яхно. Также она подчеркивает, что больше всего будут рады выходке Кивы российские федеральные телеканалы.